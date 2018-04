Secretária nomeia enviado para a Coreia do do Norte A secretária americana de Estado, Hillary Clinton, nomeou o diplomata Steven Bosworth como seu enviado especial para a Coreia do Norte. O anúncio foi feito hoje durante um encontro na Coreia do Sul com o chanceler Yu Myung-hwan. Hillary pediu que a Coreia do Norte ponha fim às provocações e advertiu que se continuar rejeitando dialogar com Seul não haverá uma "relação diferente" com os EUA.