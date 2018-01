Secretário britânico quer mais poder para ONU no Iraque O secretário de relações exteriores do Reino Unido, Jack Straw, disse neste domingo que espera conseguir apoio para uma nova resolução na ONU visando fortalecer o poder da organização no Iraque. Ele baseou sua declaração no atual estado de insegurança vivido pelo Iraque ocupado. ?Estive trabalhando durante duas semanas com o secretário de estado americano Colin Powell para redigir uma nova resolução cujo objetivo é aprofundar e fortalecer o mandato da ONU no processo político do Iraque, mas também para a presença militar?, disse Straw à BBC. O secretário britânico admitiu que a segurança do Iraque piorou muito nos últimos tempos. ?A situação piorou, até meados de agosto os ataques eram dirigidos contra as forças americanas e britânicas. Agora vemos que estes terroristas atacam o povo iraquiano, as Nações Unidas e a comunidade internacional?, disse ele. Quanto ao comando das ações militares no Iraque, contudo, ele se manteve fiel à posição de que EUA e Grã-Bretanha devam permanecer à frente das ações. ?Todos aceitam que os Estados Unidos e o Reino Unido devem ter um comando militar unificado?, disse.