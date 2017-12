Secretário da Defesa dos EUA faz visita surpresa ao Iraque O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, chegou ao Iraque para fazer uma visita surpresa aos fuzileiros navais americanos no país. Apesar de um cessar-fogo estar em vigor na região mais violenta de Bagdá, Sadr City, a visita de Rumsfeld coincidiu com um ataque próximo ao Ministério do Petróleo que deixou pelo menos três mortos na capital iraquiana. O secretário da Defesa está numa base aérea da província de Al Anbar, uma das regiões mais violentas do Iraque nas últimas semanas. Na base, ele está recebendo informações sobre como o comando das Forças Armadas americanas no local está combatendo os insurgentes em cidades como Falluja e Ramadi. Visita ?crucial? Esta é a sexta visita de Rumsfeld ao país desde o início da ocupação americana. Ela está sendo considerada "crucial" por ser talvez uma das últimas possibilidades de o comando militar americano pacificar o país antes das eleições parlamentares previstas para janeiro de 2005. Enquanto isso, insurgentes leais ao clérigo radical Moqtada al-Sadr estão cumprindo um cessar-fogo em Sadr City. Eles prometem começar a entregar armas na segunda-feira.