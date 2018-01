Secretário da Liga Árabe pede que EUA não ataquem a Síria O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Mussa, conclamou os Estados Unidos a "não atacarem nem a Síria, nem outros países árabes", em meio ao temor de Damasco de ser o próximo objetivo de uma operação militar americana. A advertência foi feita depois de uma série de críticas por parte de funcionários americanos contra a Síria, cujo governo acusaram de enviar armas ao Iraque e de dar refúgio a seus antigos governantes. Em Washington, o porta-voz do presidente George W. Bush, Ari Fleischer, disse que o "Iraque é caso único", ao responder uma pergunta feita por um jornalista sobre se haveria a hipótese de os ataques contra o Iraque serem estendidos a outras nações árabes. O porta-voz admitiu que pode haver outros países que não satisfaçam as normas de "respeito à segurança" ou da "democracia e dos direitos do homem" que os Estados Unidos dizem defender. Mas Fleischer acrescentou que cada um representa um caso em si mesmo, e como tal deve ser encarado. Veja o especial :