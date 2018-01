Secretário da ONU discute com árabes crise no Oriente Médio O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, repassou nesta sexta-feira, 23, com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, e o secretário-geral da Liga Árabe, Amre Moussa, os diferentes conflitos que afligem o Oriente Médio, e prometeu estudar o aumento da presença da ONU no Iraque. O Iraque, os territórios palestinos, a região sudanesa de Darfur, a Somália e o Irã estiveram na agenda de Ban, em sua primeira viagem pelo Oriente Médio. No entanto, em suas várias declarações aos jornalistas depois das reuniões de hoje, Ban evitou entrar em detalhes e não quis se pronunciar sobre os assuntos mais polêmicos. Ao final de sua reunião com Mubarak, no começo da manhã, o secretário reconheceu que o papel da ONU "esteve de certo modo limitado nos últimos tempos devido à má situação de segurança no Iraque", mas assegurou que a organização internacional está disposta a aumentar sua presença no país árabe. Sobre a situação palestina, reiterou a necessidade de que o novo governo de união nacional "cumpra seus compromissos com a comunidade internacional com relação ao processo de paz", em referência às exigências de que reconheça Israel e seus acordos com o país, assim como renuncie à violência. Perguntado por que em sua próxima visita aos territórios palestinos só vai visitar o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e não o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas, esquivou-se da pergunta e assegurou que se reunirá também com o ministro de Assuntos Exteriores, Ziad Abu Amr, um independente dentro do Governo de unidade. Nas reuniões de Ban também esteve presente o tema do conflito em Darfur, no qual os árabes se alinham com o Governo de Omar al-Bashir em sua resistência a admitir forças internacionais de paz na região ocidental do país, porque são percebidas como novas forças de ocupação em terra árabe. Ban disse que espera que Mubarak e os demais governantes árabes da região "façam mais esforços" no caso de Darfur e ajudem a União Africana com o posicionamento de seus soldados na região, passo que deve anteceder a chegada dos capacetes azuis da ONU não africanos, segundo resolução do Conselho de Segurança. A respeito do fato de haver resoluções que são imediatamente cumpridas e outras que permanecem sem aplicação efetiva, como no caso dos palestinos, Ban disse que, como secretário-geral, vai facilitar a aplicação de todas as resoluções, sem entrar em detalhes. Após reuniões no Egito, o secretário-geral da ONU deve seguir ainda hoje para Israel, onde continuará sua viagem pela região com uma agenda que, a princípio, compreende também os territórios palestinos, Jordânia, Arábia Saudita (onde foi convidado a presenciar a reunião da cúpula da Liga Árabe, em Riad, na próxima quarta e quinta-feira) e Líbano.