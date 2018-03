Secretário da ONU elogia decisão do G-8 sobre clima O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, elogiou o comunicado final do G-8 (grupo dos sete países mais ricos do mundo e a Rússia) sobre mudança climática. Contudo, ele ressaltou a necessidade de uma ação mais rápida de agora em diante, segundo reportagem do jornal Press Trust of India. "A discussão oferece uma direção inicial para os esforços globais que devem ser acelerados nas próximas semanas e meses", disse Ban em um comunicado divulgado na conclusão do encontro dos líderes do G-8 no Japão. Segundo o jornal indiano, ele saudou o comunicado no que diz respeito a meio ambiente e mudança climática, incluindo a meta de reduzir as emissões de gases poluentes em 50% até 2050, como "um evidente passo adiante". Ao mesmo tempo, destacou a necessidade de ir além. "Até o ano que vem em Copenhague, precisamos chegar a um acordo sobre metas ambiciosas de redução de emissões no médio prazo para países desenvolvidos, junto com esforços significativos dos países em desenvolvimento para diminuir o aumento de suas emissões. Isso tudo para que haja consistência com os princípios de responsabilidades comuns, mas diferenciadas." As informações são da Dow Jones.