Secretário das Relações Exteriores vai hoje ao Haiti

Patriota está acompanhado pelo ministro João Pedro Costa, responsável pela área administrativa do Itamaraty e diplomata com larga experiência na abertura de representações do Brasil no exterior. Costa terá a tarefa especial de verificar o estado da embaixada brasileira, que sofreu danos estruturais e foi evacuada depois do terremoto da última terça-feira, e avaliar a possibilidade de retirada de documentos e de equipamentos de comunicação. Também será analisada a estrutura do Centro Cultural do Brasil, onde a embaixada está funcionando de maneira improvisada.

Na manhã de hoje, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, conversou por telefone com o ministro de Negócios Estrangeiros, Stephen Smith, que propôs uma parceria entre as agências de cooperação dos dois países para uma atuação comum no Haiti. A Austrália ofereceu US$ 10 milhões em ajuda para o país. Ontem, Amorim recebeu proposta equivalente do governo canadense.