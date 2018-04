Secretário de Brown adverte parlamentares

"Parem de atacar o primeiro-ministro porque vocês apenas farão com que a posição do partido e do governo fique ainda pior", disse. Apesar de o governo ter sofrido 11 baixas em quatro dias, Mandelson disse que a renúncia de Brown provocaria uma eleição antes que o governo pudesse completar reformas econômicas.

Brown se viu diante de uma nova crise no domingo, com pesquisas indicando um resultado desastroso para os trabalhistas nas eleições para o Parlamento Europeu. Líderes do partido temem que os resultados sejam ainda piores do que os das eleições locais, em que os trabalhistas perderam importantes prefeituras e centenas de cadeiras nas câmaras de vereadores. As informações são da AP.