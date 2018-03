Secretário de Defesa dos EUA chega ao Afeganistão O secretário de Defesa dos Estados Unidos Donald Rumsfeld, chegou hoje a Cabul, capital do Afeganistão, horas depois de um foguete atingir o aeroporto local e de violentos combates ocorrerem na região de Gardez, que resultaram em 15 mortes. Rumsfeld tratou logo de dizer que combaterá qualquer tentativa de reorganização das milícias Al-Qaeda e Taleban. "Muita gente diz que, com a chegada da primavera, o Taleban e a Al-Qaeda se reorganizarão. Se for assim, vamos atrás deles", disse.