Secretário de Defesa dos EUA faz visita não anunciada ao Iraque

BAGDÁ - O secretário de Defesa dos EUA, Ashton Carter, chegou nesta quarta-feira, 16, a Bagdá em uma visita não anunciada, que faz parte de uma viagem pelo Oriente Médio para conseguir maiores apoios à campanha militar contra o grupo terrorista Estado Islâmico.

Acompanhado de uma delegação militar, Carter se reunirá com responsáveis iraquianos, entre eles o primeiro-ministro, Haidar Abadi, e o titular da Defesa, Khaled al Obeidi, segundo informou uma fonte oficial do Iraque.

Os principais temas que serão abordados pelo chefe do Pentágono com as autoridades iraquianas são a situação de segurança no Iraque e a luta contra o Estado Islâmico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os EUA lideram uma coalizão formada por 65 países que bombardeia desde 2014 as posições dos jihadistas na Síria e no Iraque, e que é muito criticada por sua ineficácia.

Com a viagem pelo Oriente Médio, o secretário de Defesa pretende obter mais contribuições para essa aliança, em termos de soldados militares.

Na terça-feira, durante sua visita à base aérea de Incirlik na Turquia, Carter ressaltou que mais nações devem se envolver "militarmente" para acelerar a destruição do grupo jihadista.

O presidente dos EUA, Barack Obama, garantiu há dois dias, após anunciar a viagem de Carter pelo Oriente Médio, que a coalizão está batendo "mais forte que nunca" nos jihadistas.

Obama sustentou que essa estratégia "continua avançando" com "um grande sentido de urgência", embora tenha admitido que o combate ao Estado Islâmico seguirá sendo "difícil". /EFE