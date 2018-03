Secretário de Defesa dos EUA recusa convite para visitar Israel O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, recusou um convite do ministro de Defesa de Israel, Benyamin Ben Eliezer, para visitar Tel Aviv. Segundo o jornal israelense Haaretz, Rumsfeld rechaçou o convite de realizar uma visita "ainda que de poucas horas" no contexto de sua atual missão no Oriente Médio. O secretário explicou que não poderia ir a Israel "por causa de uma série já muito intensa de compromissos". Tal resposta, segundo o jornal, teria "desiludido" dirigentes israelenses.