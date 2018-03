Secretário de Defesa dos EUA visitará o Oriente Médio O secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, vai ao Oriente Médio para conversar com líderes militares e políticos da região, disse a porta-voz Victoria Clarke. Rumsfeld viaja a pedido do presidente George W. Bush e os países a serem visitados ainda serão agendados, acrescentou. "É uma continuação das consultas que já vêm sendo feitas", afirmou. Separadamente, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que a viagem de Rumsfeld envolverá troca de informações e consultas a países simpatizantes dos EUA no Oriente Médio.