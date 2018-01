Secretário de Defesa Rumsfeld começa giro pela região do Golfo O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, chegou neste domingo a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, de onde ele dá início a um giro na região do Golfo Pérsico e ao Afeganistão, informou o BBC. O objetivo de sua viagem é o de agradecer a contribuição dos países aliados de Washington na guerra contra o Iraque e também discutir possíveis mudanças quanto à presença militar americana na região. A chegada de Rumsfeld sofreu um atraso por causa de um defeito técnico no avião. A aeronave teve que esperar seis horas no aeroporto de Shannon, na República da Irlanda, onde recebeu combustível enquanto o problema era resolvido. A demora fez com que o chefe do Pentágono cancelasse uma visita ao Afeganistão, programada para o domingo mas as autoridades americanas informaram que Rumsfeld deverá ir a Cabul dentro de uma semana. Por razões de segurança, o itinerário de Rumsfeld não será anunciado com antecedência. Antes de dar início à viagem, o secretário de Defesa disse que um de seus objetivos era o de demonstrar claramente o compromisso dos Estados Unidos em ajudar o Iraque e o Afeganistão, como disse, em sua transição para a democracia. Espera-se que Donald Rumsfeld visite também o Iraque e agradeça as tropas americanas por sua participação na guerra no país. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui. Veja o especial :