Secretário de Estado dos EUA se reúne com países árabes para discutir crise com Catar

JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA - O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou nesta quarta-feira, 12, a Jeddah, na Arábia Saudita, para se reunir com seus colegas do quarteto anti-Catar, em sua missão de mediação nesta crise diplomática inédita no Golfo.

Tillerson já viajou a Doha e à Cidade do Kuwait, outros mediadores na disputa entre Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, de uma lado, e o Catar, do outro, que é recriminado por seu apoio a grupos extremistas e seus vínculos com Irã.

Na véspera, Catar e Estados Unidos assinaram um memorando de acordo sobre a luta contra o financiamento do "terrorismo". O anúncio foi feito pelo ministro catariano das Relações Exteriores, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, que fechou o acordo junto com o secretário de Estado americano durante sua visita ao Catar.

Em um texto citado pela agência de imprensa saudita SPA, Riad, Manama, Cairo e Abu Dhabi afirmaram que "vigiarão de perto a seriedade das autoridades catarianas para combater qualquer forma de financiamento, apoio e amparo ao terrorismo".

O acordo especifica "os esforços futuros que o Catar pode realizar para reforçar sua luta contra o terrorismo e atacar diretamente os problemas do financiamento do terrorismo", explicou o conselheiro de Tillerson, R.C. Hammond, em um comunicado. Mas o quarteto destacou que considera o acordo insuficiente para solucionar a solucionar a crise.

Consciente da dificuldade de sua tarefa, Tillereson se reunirá com os chanceleres dos países que compõem o quarteto que rompeu relações com o Catar em 5 de junho, além de impor sanções econômicas, como o fechamento de sua única fronteira terrestre, com a Arábia Saudita.

Na segunda-feira, Tillerson iniciou pelo Kuwait sua turnê pela região para ajudar a encontrar uma saída para a crise. A viagem teria sido motivada pela complexidade da disputa entre o Catar e seus adversários árabes.

Tillerson indicou que o acordo firmado na terça-feira repousa sobre a decisão de "erradicar o terrorismo", tomada durante a cúpula que reuniu cerca de 50 líderes muçulmanos e o presidente americano, Donald Trump, em Riad, no final de maio.

Esse compromisso "começará imediatamente em várias frentes", acrescentou o secretário de Estado. O acordo de Doha é um primeiro passo para a difícil missão de Trump de encontrar uma solução para a crise. / AFP