Secretário de Estado nega que tenha pensado em pedir demissão a Trump

WASHINGTON - O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, negou nesta quarta-feira, 4, que tenha considerado deixar o cargo em meio a tensões com o presidente Donald Trump, como noticiou a rede de TV americana NBC hoje pela manhã. Ainda de acordo com o canal, Tillerson teria chamado Trump de "idiota".

Em pronunciamento no Departamento de Estado, o chefe da diplomacia americana disse que seu comprometimento com Trump é forte e ainda muito a ser feito. Tillerson disse ainda que nunca cogitou de deixar o cargo.

Dias atrás, Trump disse por meio de sua conta no Twitter que Tillerson estava "perdendo seu tempo" ao negociar um fim diplomático para a crise nuclear com a Coreia do Norte.

A rede de TV CNN noticiou que a tensão entre os dois é evidente eestá em seu maior pico desde o início do governo . / REUTERS.