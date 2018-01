Secretário de Justiça americano falará sobre Rússia no Senado  

WASHINGTON - O secretário de Justiça americano, Jeff Sessions, concordou em comparecer a uma audiência da Comissão de Inteligência do Senado que investiga as alegações de que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais. Em uma carta enviada neste sábado, 10, para o senador Richard Shelby, Sessions afirma que sua decisão de falar aos senadores vem à luz do testemunho do ex-diretor do FBI James Comey à mesma comissão, na quinta-feira.

Sessions já tinha agendado um comparecimento a um outro painel do Senado, presidido por Shelby, para discutir o orçamento do Departamento de Justiça. Segundo o secretário de Justiça, está claro para ele que a investigação sobre a Rússia se tornaria o foco desse questionamento.

O secretário se absteve de assumir uma investigação federal sobre os contatos entre a Rússia e a campanha do presidente republicano, Donald Trump, após ter sido tornado público que ele se encontrou duas vezes, no ano passado, com o embaixador russo em Washington. Durante a audiência no Senado para sua confirmação no cargo, ele afirmou que nunca se reuniu com os russos durante a campanha eleitoral. / AP