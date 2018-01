Secretário de Justiça dos EUA é internado em Washington O secretário de Justiça dos Estados Unidos, John Ashcroft, foi internado em uma sala de terapia intensiva do hospital da Universidade George Washington depois de ter sofrido um forte ataque no pâncreas devido a cálculos biliares. Ashcroft teve que cancelar uma apresentação que faria hoje no Departamento de Justiça na qual divulgaria relatórios sobre o terrorismo.