Secretário de Segurança Interna dos EUA se demite O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tom Ridge, cujo nome se tornou sinônimo do código de cores para alertas contra terrorismo, renunciou ao cargo, dizem autoridades. Ridge já entregou a carta de demissão ao presidente George W. Bush, disseram representantes do governo que pediram para não ser identificados. Em um e-mail enviado a funcionários da Segurança Interna, Ridge elogiou o trabalho da equipe, referindo-se ao departamento como "uma organização extraordinária que todos os dias contribui para manter a América segura e livre". Um representante do Departamento de Segurança Interna disse que Ridge deverá ficar mais alguns meses no cargo, até que um sucessor seja nomeado. Entre os nomes em análise estão Bernard Kerik, ministro do Interior provisório para o Iraque e ex-comissário de polícia de Nova York; o diretor da Agência federal de Gerenciamento de Emergências, Joe Albaugh; o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Mike Leavitt; e a conselheira de Segurança Interna da Casa Branca, Fran Townsend.