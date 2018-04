Secretário de Transportes britânico renuncia ao cargo O secretário de Transportes do Reino Unido, Geoff Hoon, pediu demissão do cargo hoje, tornando-se o terceiro ministro - a pasta tem status de ministério - a deixar o governo de Gordon Brown em 24 horas, informaram as emissoras BBC e Sky News, segundo a agência de notícias Dow Jones. Nenhuma das reportagens apresentou razões para a renúncia de Hoon, mas ambas informaram que ele é um dos integrantes do governo criticados no recente escândalo de despesas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, prometeu anunciar hoje uma reforma ministerial para tentar contornar a crise em seu governo.