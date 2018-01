Secretário do Exército americano renuncia O secretário do Exército dos E0stados Unidos, Thomas White, renunciou nesta sexta-feira ao cargo. Ele se havia envolvido no ano passado em uma discussão polêmica com o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, sobre modernização do Exército. Em um breve comunicado, Rumsfeld agradeceu White pelos serviços prestados e informou que ainda não está determinada a data em que o secretário do Exército deixará suas funções. No ano passado, o secretário de Defesa cancelou um projeto de artilharia, que o secretário de Exército avaliava como vital para o futuro da instituição. White também se viu envolvido em problemas por ter ocupado um cargo na Enron, empresa que causou um dos maiores escândalos corporativos da história americana.