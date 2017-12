Secretário do Exterior britânico visitará o Irã O secretário do Exterior da Inglaterra, Jack Straw, disse hoje que ele fará uma visita oficial ao Irã na próxima semana. Essa será a primeira visita oficial de um representante inglês ao Irã desde a Revolução Islâmica, em 1979. O anúncio foi feito um dia depois de o primeiro-ministro inglês Tony Blair ter falado com o presidente iraniano Mohammad Khatami por telefone pela primeira vez. Na próxima semana, Straw deve viajar ao Oriente Médio, e fará paradas em Israel, Jordânia e em territórios controlados por palestinos. A viagem ao Irã não estava planejada. "Depois que nosso primeiro-ministro conversou com o presidente do Irã, eu deverei fazer uma visita ao país", disse Straw. "Essa será a primeira visita de um secretário do exterior àquele país desde a revolução no Irã, na década de 70." Os dois países voltaram a trocar embaixadores em maio de 1999, encerrando mais de 20 anos de ruptura nas relações diplomáticas. Blair sugeriu ontem a Khatami que o Irã pode oferecer apoio para o combate ao terrorismo. "Foi uma conversa que eu não poderia imaginar há algumas semanas atrás", disse Blair para a British Press Association. "Ele (Khatami) não apenas deu sua total solidariedade em termos do que ocorreu aos EUA e de condenar fortemente o terrismo, mas também disse que é importante que nós reconstruamos o relacionamento entre nossos países", disse Blair. Na quarta-feira, Khatami disse que a guerra prometida contra os terroristas deve ser uma campanha muito bem pensada por todas as nações envolvidas. "Intensificando e complicando a crise atual, e expandindo-a para todo o mundo, não irá beneficiar qualquer governo ou nação", disse o presidente iraniano.