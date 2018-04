Secretário do Paraguai descarta ação de guerrilha O secretário Nacional Anti-Drogas (Senad) do Paraguai, ministro Cesar Aquino, afastou hoje a possibilidade de o atentado contra o senador Robert Acevedo ter sido cometido pelo pequeno grupo guerrilheiro Exército Popular Paraguaio (EPP). No ataque, dois seguranças do senador morreram. Segundo Aquino, o EPP atua no norte do país e o atentado aconteceu em Pedro Juan Caballero, região leste, vizinha à cidade brasileira de Ponta Porã (MS). Aquino está no Rio de Janeiro para a 27ª Conferência Internacional de Combate às Drogas.