Secretário do Reino Unido apóia idéia de exílio para Saddam O secretários de Relações Exteriores do Reino Unido, Jack Straw, manifestou seu apoio às sugestões de que uma guerra contra o Iraque poderá ser evitada, caso o presidente iraquiano, Saddam Hussein, e outras autoridades do país aceitem o exílio. A idéia de exílio para as autoridades iraquianas foi defendida no fim de semana pelo secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, que admitiu a concessão de imunidade a Saddam e seus aliados como um estímulo para que aceitem a saída do Iraque. "Embora seja pouco palatável ver um grau de imunidade sendo oferecido ao regime de Saddam Hussein, assim como disse Donald Rumsfeld, caso essa seja uma alternativa para se evitar a guerra, eu acho que a maioria das pessoas vai engolir isso e aceitar essa disposição como justa", afirmou Straw, em entrevista à rede BBC. Na entrevista, Straw negou-se a confirmar que a Arábia Saudita estaria fazendo esforços para persuadir Saddam a ir para o exílio.