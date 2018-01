Secretário dos EUA alerta Japão sobre ataque biológico O secretário de Serviços Humanos e de Saúde dos EUA, Tommy Thompson, disse que o "Japão deve ser alvo de um ataque bioterrorista em algum momento, assim como a América", segundo o jornal Asahi. No entanto, o comentário não se refere a um alerta específico, mas uma observação geral sobre o panorama do terrorismo. De acordo com Thompson, o país deve se preparar para eventual ataque biológico. "Não se trata da hipótese de haver ou não um ataque desse tipo no Japão, mas quando ele ocorrerá", acrescentou. Thompson pediu que o governo do Japão busque preparar-se ainda mais para resposta rápida a um ataque terrorista e aconselhou que o país observe as medidas que estão sendo tomadas nos EUA. O Japão elevou em 20 de fevereiro o alerta para risco de ataque terrorista ao máximo. Após o atentado em Madri, Tóquio reforçou suas próprias medidas de segurança. A Agência de Defesa do Japão anunciou planos para formar um comando anti-terror e anti-guerrilha na capital, enquanto a presença da polícia foi dobrada nas estações de trens.