Secretário dos EUA quer boicotar conferência da ONU O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, pensa em boicotar a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre racismo porque a reunião, programada para daqui a duas semanas na África do Sul, tem em sua agenda uma dura crítica a Israel e às nações que, no passado, praticaram a escravidão, como os Estados Unidos, informaram fontes da administração que pediram anonimato. "Powell teme, em particular, que a conferência se transforme em um fórum que dê espaço aos ataques árabes contra Israel, num momento em que a tensão no Oriente Médio é altíssima", afirmou uma das fontes. As mesmas fontes disseram, porém, que o chefe da diplomacia norte-americana ainda não tomou uma decisão definitiva: "Ele espera que seja possível a viabilização de sua ida, dado ao seu papel histórico de primeiro secretário de Estado dos EUA negro", afirmou um funcionário do departamento. Por ora, a participação de Powell na conferência, que será realizada em Durban entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, parece ser pouco provável. "No lugar de boicotar completamente a conferência, os EUA estão pensando em enviar uma delegação de nível mais baixo, que seria presidida pela assistente do Powell para questões globais, Paula Dobriansky", disse uma das fontes.