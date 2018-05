Secretário-geral da AIEA defende energia nuclear

Amano falou no local onde ocorreu o pior acidente nuclear da história. Ele estava acompanhado pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e pelo presidente ucraniano, Viktor Yanukovych.

O diretor da AIEA disse que muitos países continuam a avaliar a energia nuclear como uma importante opção para a diversificação energética, mas que a comunidade global deve fazer o máximo para garantir sua segurança. A visita ocorre dias antes do 25º aniversário do desastre nuclear em Chernobyl, que ocorreu em 26 de abril de 1986. As informações são da Associated Press.