Secretário-geral da OEA visita a Venezuela O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), César Gaviria, visitará amanhã Caracas para avaliar as discussões que o governo venezuelano promove para tentar superar a crise pela qual passa o país desde a tentativa de golpe em abril. O chanceler Roy Chaderton qualificou como uma "notícia importante" a segunda visita de Gaviria à Venezuela, em menos de cinco meses, e afirmou que ela dará impulso aos esforços do governo. O secretário-geral da OEA viaja para Caracas a convite do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Durante sua estadia, prevista para durar menos de 24 horas, Gaviria planeja reunir-se com Chávez e com os representantes da oposição.