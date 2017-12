Secretário-geral da ONU critica imunidade dos EUA Opondo-se a uma exigência dos Estados Unidos, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu ao Conselho de Segurança que não renove a imunidade concedida a soldados americanos, e que os isenta de ser julgados por crimes de guerra. Annan citou os abusos cometidos contra prisioneiros no Iraque para manifestar sua oposição à resolução apresentada pelos EUA. A imunidade, que já existe, expira ao final de junho. Os EUA apresentaram a resolução no mês passado, mas retardaram a convocação de uma votação. Apesar do intenso lobby, Washington não conseguiu o mínimo de nove votos a favor entre os 15 membros do Conselho de Segurança para aprovar a imunidade, revelaram diplomatas. O governo americano argumenta que o Tribunal Penal Internacional (TPI), que começou a funcionar há quase dois anos, poderia ser usado para ações frívolas ou politicamente motivadas contra soldados americanos.