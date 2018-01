Secretário-geral da ONU critica ocupação israelense O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, criticou duramente Israel nesta segunda-feira, pela destruição da sede da Voz da Palestina e a ocupação do vilarejo de Tulkarem, na Cisjordânia. "O secretário-geral deplora a destruição da emissora de rádio e televisão palestina e está muito preocupado pela incursão massiva no povoado de Tulkarem, que viola os acordos bilaterais", declarou a porta-voz Marie Okabe. "Kofi Annan reitera a convicção de que uma solução para o conflito israelense-palestino não pode ser obtida com a força", prosseguiu. "Annan convida ambas as partes a fazer um esforço para pôr fim à violência e a dedicar-se à realização de um cessar-fogo duradouro", declarou.