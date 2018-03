Secretário-geral da ONU desaconselha eleições no Zimbábue O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira que "desaconselha fortemente" o governo do Zimbábue a insistir nos planos de promover o segundo turno das eleições presidenciais nesta semana, dizendo que os resultados não teriam legitimidade. "Eu desaconselho fortemente as autoridades a prosseguirem com as eleições de sexta-feira", disse a jornalistas após reunir-se com o Conselho de Segurança da organização, composto por 15 nações. "Isso só aprofundará as divisões no país, e produzirá um resultado que não pode ter credibilidade". Ban ainda demonstrou compreender a decisão do líder oposicionista Morgan Tsvangirai de se retirar da eleição presidencial. "Gostaria de dizer neste momento o quanto estou magoado com os eventos que levaram à compreensível decisão do candidato de oposição Morgan Tsvangirai de se retirar da eleição de desempate marcada para sexta-feira", disse Ban. "Houve muita violência e muita intimidação", disse. "Uma eleição promovida nestas condições não teria nenhuma legitimidade". Ban não culpou especificamente o presidente Robert Mugabe e seu governo pela situação, embora tenha falado sobre uma "campanha de ameaça e intimidação" contra os cidadãos do Zimbábue. Ele acrescentou que os problemas no Zimbábue tinham um impacto além das fronteiras, descrevendo a situação como "o maior desafio para a estabilidade regional no sul da África atualmente". (Reportagem de Louis Charbonneau)