Secretário-geral da ONU encoraja árabes a apoiar Abbas

A Liga Árabe abriu o encontro na Líbia, neste sábado, com a urgência do conflito Israel-Palestina e Sudão também foi adicionado à agenda original, disse o secretário-geral da liga, Amr Mussa. O encontro foi planejado inicialmente para discutir dois itens: reformas da Liga Árabe e a proposta de criar uma "vizinhança árabe" de países que incluiria Irã e Turquia. Na ausência de consenso sobre estes pontos, no entanto, os ministros da Liga concordaram em apresentar propostas para "o desenvolvimento de uma ação conjunta árabe" e adiar a questão da vizinhança para o próximo encontro. As informações são da Dow Jones.