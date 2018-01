Secretário-geral da ONU exige fim de operação em Gaza O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, exigiu uma parada imediata nas operações militares israelenses em Gaza e condenou fortemente o massacre de manifestantes pacíficos. ocorrido hoje. Annan disse a jornalistas que conversou com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e com a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, sobre a escalada da violência nos territórios ocupados por Israel. Segundo o secretário-geral, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, telefonou-lhe ?implorando que as Nações Unidas e a comunidade internacional façam algo?. O Conselho de Segurança da ONU está reunido para discutir uma proposta de resolução exigindo o fim de toda a violência e a suspensão da demolição de lares palestinos no campo de refugiados de Rafa. Espera-se que os EUA, um antigo aliado que vem impedindo a condenação de Israel na ONU, desta vez apenas abstenha-se de votar, em vez de vetar a resolução, dizem fontes.