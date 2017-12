Secretário-geral da ONU pede mais Otan no Afeganistão O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu que a Otan mantenha a palavra e envie mais soldados ao Afeganistão, dizendo que os planos para a primeira eleição livre do país estão ameaçados pela violência crescente. Annan disse que a preparação do pleito de setembro segue conforme o previsto, mas que a instabilidade impede que os agentes da ONU percorram livremente o Afeganistão. ?Se pudermos ter a segurança sob controle, deveremos ser capazes de manter a eleição de setembro, mas há um grande porém - não temos tropas suficientes em campo?, disse Annan numa entrevista coletiva. Os comentários do secretário-geral são feitos faltando poucos dias para o início da uma cúpula da Otan, segunda-feira em Istambul.