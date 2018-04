Secretário-geral da ONU pede normalização na Tunísia O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu hoje a "rápida restauração" do Estado de direito na Tunísia, em entrevista coletiva em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Centenas de pessoas protestaram hoje em Túnis, capital da Tunísia, exigindo o fim do partido do presidente deposto Zine El Abidine Ben Ali, a Reunião Constitucional Democrática (RCD). A polícia lançou gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Espera-se que alguns membros dessa sigla estejam no governo de transição a ser anunciado hoje.