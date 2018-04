Secretário-geral da ONU vê emergência paquistanesa com 'espanto' O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira estar muito preocupado e espantado pela imposição do estado de emergência e pela detenção de ativistas de direitos humanos no Paquistão. Ele pediu um fim rápido para a crise. Dois embaixadores do Conselho de Segurança da ONU, incluindo o embaixador norte-americano Zalmay Khalilzad, disseram não haver perspectiva de o conselho lidar com a situação no Paquistão por enquanto. "O secretário-geral está muito preocupado com os recentes acontecimentos no Paquistão e com a imposição do estado de emergência", afirmou a porta-voz de Ban, Michele Montas, a jornalistas. "Ele expressou grande espanto com a detenção de centenas de ativistas de direitos humanos e da oposição, incluindo o investigador especial das Nações Unidas sobre liberdades de religião e de crença", afirmou. Mais cedo, a Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Louise Arbour, afirmou que o investigador especial da ONU sobre liberdade e crença, Asma Jahangir, foi detido. Ban pediu ao Paquistão que liberte imediatamente e tome passos iniciais para restaurar o regime democrático, disse Montas. Ele pediu que as eleições aconteçam conforme o previsto. (Por Claudia Parsons)