Secretário-geral da ONU visita Quênia e pede fim da violência Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), pediu aos quenianos, na sexta-feira, que coloquem fim à onda de violência iniciada um mês atrás e na qual morreram ao menos 850 pessoas. Ban, que está no país africano para dar apoio a esforços diplomáticos realizados com vistas a encerrar o conflito, reuniu-se com negociadores do presidente queniano, Mwai Kibaki, e de Raila Odinga, líder da oposição. Esses negociadores tentam chegar a um acordo para colocar fim à crise iniciada com a polêmica reeleição de Kibaki e responsável por abalar um dos países mais estáveis do continente. "O importante neste momento é garantir a paz e a segurança", disse o secretário-geral a repórteres. "É preciso não haver mais assassinatos." Mas, mesmo enquanto Ban dava essas declarações, a onda de violência continuava a atingir áreas do oeste do Quênia, onde membros de tribos rivais matam-se uns aos outros e realizam saques. "Eu vi cerca de 20 casas queimadas e algumas lojas, além de dois policiais feridos por flechas", disse um jornalista queniano que visitou a área dos conflitos e que não quis ter sua identidade revelada. "Ao menos dez pessoas de cada lado morreram", afirmou. Dirigentes que participam de uma cúpula da União Africana (UA) realizada na Etiópia defenderam a adoção de medidas urgentes. Ban saiu daquela cúpula para visitar o Quênia, onde tenta dar força ao processo de mediação capitaneado por seu antecessor na ONU, Kofi Annan. O Quênia viu-se tragado pela crise depois da reeleição de Kibaki, no dia 27 de dezembro. "Vocês já sofreram perdas demais quanto à imagem do país e à economia. Vocês já perderam muitos turistas. Isso é uma infelicidade para um país que gozava de liberdade e estabilidade", afirmou Ban. Mais de 300 mil quenianos abandonaram suas casas em virtude da violência. Odinga acusa Kibaki de ter fraudado as eleições. Já o presidente diz ser o líder legitimamente eleito do país. Observadores estrangeiros disseram que a contagem dos votos foi caótica, impossibilitando determinar quem venceu o pleito.