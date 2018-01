Secretário-geral da Unasul diz que Trump presidente será como 'chegada de Godzilla'

PARIS - O secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), Ernesto Samper, comparou nesta terça-feira, 31, a eventual eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos à “chegada do Godzilla à política mundial”, e se disse “aterrorizado” diante dessa perspectiva.

Em uma entrevista à agência de notícias France Presse, o ex-presidente colombiano (1994-1998) afirmou que a eleição de Trump seria “uma volta ao passado, ao imperialismo bruto, ao fanatismo religioso”.

Samper ainda indicou que a Unasul reflete sobre a possibilidade de que o empresário, que aguarda sua indicação oficial como candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro, consiga mais votos que a provável candidata democrata Hillary Clinton.

“É claro (que estamos pensando). Não apenas pensando, mas estamos aterrorizados”, disse Samper, que comparou o empresário ao Godzilla, monstro mítico que há mais de meio século aterroriza as telas do cinema.

Trump conseguiu eliminar todos os seus adversários durante as primárias republicanas, em uma campanha marcada por insultos às mulheres, aos mexicanos e aos muçulmanos. Entre suas propostas, está a de construir um muro na fronteira com o México - e fazer com que os próprios mexicanos paguem por ele -, além de expulsar dos Estados Unidos cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem no país.

“Acredito que Trump representa o que há de mais mesquinho na política americana”, afirmou Samper, comparando igualmente o magnata com o best-seller do fim dos anos 1950 intitulado “The Ugly American”, que satiriza a arrogância e a incompetência de um diplomata americano em uma intervenção militar no sudeste asiático. /AFP