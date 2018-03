Secretário pessoal do Papa Paulo VI morre aos 82 anos O ex secretário pessoal do Papa Paulo VI, arcebispo Pasquale Macchi, de 82 anos, morreu na última quarta-feira, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira. O Papa Bento XVI qualificou Macchi como um homem de "profunda espiritualidade e com um compromisso episcopal generoso" em uma carta de condolências enviada ao arcebispo de Milão, o cardial Dionigi Tettamanzi. Macchi era prelado honorário de Loreto, disse o Vaticano. Tettamanzi irá fazer o funeral de Macchi na catedral Duomo de Milão no próximo sábado. Matéria corregida às 15h50. Trocando "João VI" por "Paulo VI".