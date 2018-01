Secretários de Defesa dos EUA e Rússia juntos em Moscou O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, encontrou-se hoje em Moscou com o secretário de Defesa da Rússia, Sergei Ivanov, para analisar problemas militares relacionados com os dois países, como a redução de armamentos nucleares, e também a cooperação na luta contra o terrorismo. A reunião faz parte de uma série de consultas prévias antes do encontro do presidente Vladimir Putin e o presidente George Bush, dia 13 de novembro em Washington. Leia o especial