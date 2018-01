Sede argentina de partido espanhol sofre atentado Um atentado com explosivos danificou a sede local do Partido Popular (PP) da Espanha em Buenos Aires, confirmou hoje a polícia federal na capital argentina. Não houve vítimas. A sede do partido a que pertence o chefe do governo espanhol, José María Aznar - situada no bairro de Montserrat, a apenas uma quadra do departamento central da polícia - sofreu danos na porta, nos vidros e na caixa do correio. Os autores do ataque deixaram na parede uma inscrição com as siglas E.S.L. e uma estrela vermelha. Nenhum grupo radical é conhecido por essa sigla. A comunidade espanhola que vive na Argentina é numerosa. Calcula-se que mais de 200 mil espanhóis habilitados a votar em seu país residam em território argentino; daí Buenos Aires ter recebido recentemente a visita dos dois principais candidatos à sucessão de Aznar, seu correligionário Mariano Rajoy e o socialista José Luis Rodríguez Zapatero.