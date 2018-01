Sede da BBC é alvo de atentado A sede da BBC, em Londres, foi vítima hoje de um atentado à bomba que destruiu parcialmente a fachada no prédio. O explosivo estava dentro de um carro, estacionado em frente da BBC. A bomba foi descoberta e detonada por agentes da Scotland Yard, que informaram que o explosivo continha alto poder de destruição. A BBC cita fontes policiais que atribuem a tentativa de atentado a dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA). A informação não foi confirmada pela Scotland Yard. O incidente não interrompeu as transmissões da BBC.