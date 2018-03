Sede da ONU passará por reforma orçada em US$ 1 bilhão Apesar da crise financeira que atinge a ONU, a sede da organização em Nova York passará por um ampla e cara reforma, estimada em US$ 1 bilhão. As obras no prédio de 30 andares começam no próximo ano e ficarão prontas em 2009. Os recursos para a reforma foram negociados com a prefeitura de Nova York, que irá fazer um empréstimo à ONU. Um dos principais problemas do edifício é que não conta com um sistema para combater incêndios de grandes proporções. Pelas novas regras da cidade, todos os edifícios são obrigados a contar com um sistema para proteger a população contra ataques terroristas. O prédio, construído em 1949 para sediar a ONU, foi uma doação da família Rockfeller e jamais passou por uma reforma como a que está programada.