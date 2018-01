Sede do partido do premier iraquiano é incendiada Rebeldes incendiaram os escritórios do partido do primeiro-ministro Ayad Allawi na cidade de Nasiriya e ordenaram que os membros da agremiação deixem a cidade, ação registrada num vídeo obtido pela Associated Press. O videoteipe mostra quatro integrantes da autodenominada Organização Jihad Islâmica baterem na porta da sede do partido, Acordo Nacional Iraquiano, e forçando a saída dos trabalhadores. Depois, os militantes espalham gasolina no chão e colocam fogo no prédio. Ninguém ficou ferido no incidente da noite de domingo, segundo informou o capitão Haydar Abboud, da polícia de Nasiriya. Outros escritórios do partido na cidade de al-Shatra, 50 km ao norte de Nasiriya, foram atacados na manhã de hoje, acrescentou. No vídeo, um mascarado afirma que Allawi é "subserviente à ocupação", e adverte os partidários do premier para deixarem Nasiriya. Insurgentes consideram Allawi e seus ministros meros peões dos americanos, sem qualquer legitimidade entre o povo iraquiano.