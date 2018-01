Ségolène e Sarkozy vão ao 2º turno empatados, diz pesquisa Uma pesquisa publicada nesta segunda-feira, 26, mostra os dois principais candidatos à Presidência da França liderando empatados com 27 pontos percentuais. O conservador Nicolas Sarkozy, que se manteve favorito até agora, aparece tecnicamente empatado com a candidata esquerdista Ségolène Royal, mas ainda venceria no segundo turno. A disputa fica mais estreita, definindo quais seriam os dois candidatos que disputariam o segundo turno no dia 22 de abril. O terceiro colocado, o centrista François Bayrou, que crescia e ameaçava os líderes, caiu na última pesquisa. Ségolène, que pretende se tornar a primeira mulher no comando da segunda maior economia da União Européia, qualificou de "fracasso" o balanço do trabalho de Sarkozy como ministro do Interior. Apesar de Bayrou ter caído nas pesquisas e Ségolène continuar sendo a maior oponente de Sarkozy, pesquisas mostram que se Bayrou alcançasse o segundo turno, venceria as eleições. O apoio a Sarkozy titubeou nas últimas semanas, devido a sua proposta de um Ministério para a imigração e identidade nacional. Ministro do Interior, deixou nesta segunda-feira o cargo para se dedicar integralmente a sua campanha pela Presidência. Jacques Chirac apóia Sarkozy, enquanto candidato de seu partido, mas os dois são rivais desde que Sarkozy apoiou outro candidato a presidente em 1995.