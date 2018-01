Segredos do bioterrorismo são vendidos por US$ 10 nos EUA Qualquer pessoa que disponha de 10 dólares pode descobrir, nos Estados Unidos, os segredos do bioterrorismo e produzir uma variante da bactéria antraz não muito diferente da que está circulando em todo o país atualmente. Isto porque um especialista autodidata confeccionou um manual de bioterrorismo e há vários anos percorre o território americano para vendê-lo a quem se interessar. Por várias vezes, o FBI investigou Timothy Tobiason, de 45 anos, um comerciante de fertilizantes que vive em um acampamento e que promove teorias similares as que defendia Timothy McVeigh, o autor do atentado de Oklahoma City. Os investigadores federais não encontraram provas para sustentar a teoria de que Tobiason tenha posto em prática suas "receitas" de terror e, neste momento, o homem administra um estande em Salt Lake City (Utah), em uma feira de armas. Seu manual é vendido por 10 dólares, embora alguns especialistas, depois de terem lido o material, o definiram como "extremamente perigoso". Tobiason afirmou ter produzido antraz no passado, embora jamais o tenha utilizado e que seu único objetivo é o de "lutar contra um governo desonesto".