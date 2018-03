Segue busca por ex-policial acusado de mortes nos EUA

O Departamento permanece em alerta nesta segunda-feira, o que significa que os policiais estão sendo mantidos no trabalho além do tempo normal. O pedido de segurança adicional para o evento do Grammy no domingo à noite também pressionou os policiais.

Dorner de 33 anos é suspeito de matar a filha de um policial, seu marido e outro policial e neste domingo as autoridades ofereceram uma recompensa de US$ 1 milhão pela informação que levar à sua captura.

Após dias sem solução, a fuga de Dorner começa a preocupar os moradores de Irvine, uma comunidade que o FBI classifica como a maior segura nos EUA.

Dois policiais, que pediram anonimato devido ao andamento das investigações, contaram que a polícia tenta descobrir de onde Dorner fez uma ligação para o capitão Randal Quan para dizer que ele deveria ter feito um trabalho melhor em proteger sua filha. Os corpos de Monica Quan e de seu marido foram encontrados no domingo (3), em Irvine.

Na quinta-feira (7), a polícia disse que Dorner havia entrado em confronto com a polícia de Corona, atingindo um policial na cabeça antes de escapar. Autoridades acreditam que depois disso ele usou um rifle para emboscar dois policiais, matando um e ferindo seriamente o outro. As informações são da Associated Press.