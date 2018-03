Seguem as homenagens ao João Paulo II Um ano após a morte do Papa João Paulo II, o papa Bento XVI pediu aos católicos que sigam em frente com os ensinamento do pontífice e não tenham medo de seguir Cristo. Bento fez este apelo durante a solene missa desta segunda-feira, na qual estavam presentes centenas de milhares de pessoas. Durante a cerimônia, o papa disse que a lembrança de seu antecessor ainda está muita acessa. "Nossos pensamentos se enchem de emoção quando lembramos do momento da morte de nosso querido pontífice, mas ao mesmo tempo, nossos corações clamam para seguir em frente", disse Bento. Estavam presentes vários políticos italianos e também a atriz Sophia Loren. Um ano sem João Paulo II Domingo, milhares de pessoas segurando velas e rosários seguiram pela Praça de São Pedro para marcar o primeiro aniversário de morte do papa João Paulo II. A praça ficou em silêncio às 21h37 (horário local), momento exato da morte de João Paulo. Próxima celebração O último evento dedicado ao aniversário de morte de João Paulo II será na próxima quinta-feira à tarde, com uma missa dedicada aos jovens.