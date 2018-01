Seguidores do Hezbollah vão festejar vitória sobre Israel Milhares de apoiadores do partido xiita Hezbollah chegaram nesta sexta-feira a Beirute, procedentes de várias regiões libanesas, para assistir esta tarde nos bairros do sul da capital ao comício de celebração da "vitória" sobre Israel. Em ônibus, em carros ou a pé, os libaneses foram se aproximando do local onde será celebrado o "Festival da Vitória", enquanto levavam bandeiras do Hezbollah e fotos do chefe do grupo, o xeque Hassan Nasrallah. Nasrallah, que rejeita o desarmamento da organização, convidou os libaneses a se reunirem nos bairros do sul, devastados durante a ofensiva israelense, que durou 34 dias - de 12 de julho a 14 de agosto -, para comemorara a "sagrada vitória frente os sionistas". Apesar das milhares de vítimas, da destruição das infra-estruturas e dos numerosos danos materiais que o conflito causou no Líbano, o Hezbollah se considera vencedor porque, segundo o grupo, Tel-Aviv fracassou em seus planos de destruir o aparato militar da milícia xiita. "Será o maior plebiscito sobre a opção da resistência", afirmou a televisão Al-Manar, vinculada ao Hezbollah. O deputado do Hezbollah Nahuar Sahli não descartou que até um milhão de pessoas possam se reunir em Dahía, como os bairros do sul são conhecidos. "Será magnífico e será uma das maiores concentrações da história do Líbano", acrescentou. O espírito festivo desta manifestação começou na véspera, quando os partidários do Hezbollah começaram a se reunir e a formar grupos para viajar até Beirute. A maioria dos participantes veste camisetas amarelas, cor do Hezbollah, outros estão com camisas brancas com a foto de Nasrallah, e todos levam o retrato do líder e a bandeira do grupo xiita. Ainda não se sabe com certeza se Nasrallah estará no comício, mas Sahli disse que, "a princípio, ele estará lá". Se Nasrallah participar do ato, esta será a primeira vez que aparecerá em público desde 12 de julho, quando começou a ofensiva militar israelense contra o Líbano. "Seu discurso poderá marcar um giro político", escreveu hoje o jornal L´Orient-Le Jour, que assegurou que as palavras de Nasrallah possivelmente descreverão "a seguinte fase política", e reiterarão seu compromisso com a resistência e o não abandono das armas.