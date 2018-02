Segunda equipe de inspetores da ONU irá à Síria

De acordo com Uzumcu, a intenção do envio de uma segunda equipe de inspetores de armas da ONU a Damasco é expandir a arriscada missão atribuída pelo Conselho de Segurança (CS) da ONU e cumprir as ambiciosas metas estipuladas no mês passado.

Uma primeira equipe de inspetores de armas da ONU iniciou na semana passada a complicada missão de destruir o arsenal químico sírio. As metas dos inspetores são desmantelar a capacidade de produção até 1º de novembro e destruir o estoque de mil toneladas de armas químicas até meados de 2014. Fonte: Associated Press.