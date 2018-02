Segunda explosão na Bolívia deixa dois mortos e dez feridos

LA PAZ - Uma segunda explosão na cidade de Oruro, na Bolívia, deixou dois mortos e dez feridos nesta terça-feira, 13, confirmaram o presidente Evo Morales e o governador da região. Três pessoas foram presas suspeitas de ter relação com o caso, informou uma fonte oficial.

Outras duas pessoas podem ter morrido, mas essa informação ainda está sendo "verificada" ainda, declarou aos meios de comunicação de La Paz o ministro do governo da Bolívia, Carlos Romero.

O ministro indicou que um dos mortos é uma mulher e o outro um menor de idade. Ele afirmou que os feridos foram levados a um hospital da cidade.

Romero acrescentou que as três pessoas detidas na investigação estavam supostamente no local no momento da explosão. A prisão foi feita pela força especial de luta contra o crime da Polícia Boliviana a fim de recolher informações que "orientem a investigação", disse uma autoridade.

Dois dos presos circulavam em um veículo que foi interceptado e que apresentava danos possivelmente produzidos ao encontrar-se na região do ocorrido enquanto a outra também estava no local da explosão. "Não podemos descartar nenhuma hipótese", disse o ministro.

Essa é a segunda ocorrência do tipo em três dias, durante as festividades de carnaval na cidade. No sábado, uma explosão causada aparentemente por gás matou, ao menos, oito pessoas e deixou 41 feridas. Porém, diferente da primeira, a de terça-feira, deixou uma cratera "de dimensão significativa" na rua, acrescentou Romero.

"Muito consternado e preocupado porque, novamente, a tragédia e a morte de inocentes deixa o país em luto com uma nova explosão em Oruro", disse o mandatário em sua conta no Twitter. "Toda nossa solidariedade aos feridos e famílias das vítimas fatais. Solicitei uma investigação rápida e exaustiva até encontrar as causas", acrescentou.

"Há dois mortos da explosão (...) isso está confirmado", disse Victor Hugo Vásquez, governador da cidade, ao portal de noticias Urgentebo.com. A segunda explosão ocorreu perto da primeira, de sábado, em uma rua de Oruro.Vásquez qualificou a explosão de "ato criminal".

Na primeira explosão, foram registrados oito mortos e 41 feridos. A versão inicial foi que o incidente foi provocado pela explosão de um cilindro de gás natural de um vendedor de comida de rua, o presidente boliviano lançou dúvidas sobre o caso.

"Como uma explosão de um cilindro pode matar oito pessoas? Foi muito grave o que aconteceu", disse o chefe de Estado, à espera de que as investigações avancem.

Oruro se transformou no sábado e no domingo na capital da festa folclórica e religiosa mais importante da Bolívia, onde milhares de pessoas dançam ao longo de cerca de quatro quilômetros de ruas e avenidas. /AFP e EFE